Булье: мы должны быть уверены, что вторая команда «Хонды» не помешает нам

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поделился мыслями относительно возможного появления второй команды «Хонды» в Формуле-1, дав понять, что будет не против подобного развития событий в том случае, если это не навредит развитию «Макларена».

«Чем больше команд, тем лучше. Но за всё надо платить, и ещё одна „Хонда“ перераспределит наши ресурсы. Производителям придётся делать больше двигателей. Как бы ни развивались события, мы — партнёры, на каком-то этапе вторая команда обязательно появится и мы обязаны будем поддержать это.

Вместе с тем мы должны быть уверены в том, что это не навредит нашему партнёрству с «Хондой». Сейчас у нас есть более-менее чёткая стратегия развития. Я считаю, сначала нужно сфокусироваться на наших проблемах, после чего можно было бы заняться и другой командой. Сейчас мне это кажется невозможным», — приводит слова Булье Crash.