Новый этап Формулы-1 в США может длиться неделю

Глава Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о вариантах организации второго Гран-при в США, дав понять, что подобное событие может привнести в Королевские гонки некоторые новации.

«У нас отличные партнёрские отношения с представителями трассы в Остине. Но мы верим, что можем добавить в календарь город, предназначенный для этого. Я говорю о Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами или Лос-Анджелесе.

Эти города прекрасно подойдут для создания этапа, который будет длиться неделю. Такой Гран-при привлечёт людей со всего мира. Гонка станет центральным событием недели, но это будет нечто большее, чем обычный уик-энд Формулы-1", — приводит слова Кэри F1i.