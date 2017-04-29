Козак: мы с Кэри пока не обсуждали проведение ночного Гран-при России

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак провёл на «Сочи Автодроме» рабочую встречу с новым руководителем Формулы-1 Чейзом Кэри. В интервью журналистам Козак поведал, что пока стороны подробно не обсуждали возможность проведения российского Гран-при ночью.

«Мы с Чейзом обсуждали дальнейшее сотрудничество и договорились, что действуем в рамках прежних контрактных обязательств, которые существуют между нами. Вопрос ночного Гран-при не обсуждался. Пока не обсуждался. Контракт подписан до 2025 года. Вопрос с ночным этапом требует дополнительного рассмотрения. А сейчас телевизионная картинка, которая демонстрируется из Сочи на весь мир, является великолепной и, по мнению многих, лучшей в мире», — передаёт слова Козака корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.