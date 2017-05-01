Петров: шансы Боттаса на титул не стали больше после победы в Сочи

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что победа на Гран-при России не делает Валттери Боттаса фаворитом в борьбе за чемпионский титул Ф-1.

«Я бы не стал торопиться с выводами и относительно Боттаса, и его претензий на титул. Они не стали ни больше, ни меньше после этого уик-энда. У всех гонщиков, которые выступают за „Мерседес“ и „Феррари“, есть шансы. Валттери отлично провёл этап в Сочи. Но давайте пока на этом и остановимся. О борьбе в чемпионате ещё говорить очень рано», — передаёт слова Петрова Motorsport.