Хэмилтон сказал, что уже совсем не думает о Росберге

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверяет, что достаточно быстро оправился от поражения в чемпионате сезона-2017 от своего бывшего напарника Нико Росберга, который после завоевания титула принял решение завершить карьеру в Формуле-1.

На вопрос La Gazzetta dello Sport, что он думает на данный момент о немце, Хэмилтон ответил: «Ничего. Мы были товарищами по команде, мы работали вместе в течение нескольких лет, но теперь он на пенсии. Я желаю ему всего наилучшего. В прошлом году я потерял титул, но я обошёл Росберга по количеству побед. Я был горд, потому что не сдавался до самого конца, как и всегда».