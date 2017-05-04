В Лондоне может пройти выставочная гонка Формулы-1

Новый босс Формулы-1 Чейз Кэри обеспокоен слабым интересом британских болельщиков к гонке в Сильверстоуне. В качестве меры по повышению интереса к Ф-1 он рассматривает возможность проведения в Лондоне выставочной гонки.

«Вы можете прогуливаться по Лондону и даже не знать, что прошёл Гран-при. Обсуждения (выставочной гонки) находятся на ранней стадии, поэтому ничего не было согласовано.

Лондон — большой город. Когда вы думаете о расположении городов, у вас нет никаких сомнений относительно мест, куда бы вы хотели попасть. Мы общаемся со многими людьми. У меня есть список на целую страницу тех мест, которые бы хотели иметь гонки», — рассказал Кэри в интервью Telegraph.