«Порше» выиграл квалификацию WEC в СПА, Петров разбил машину

Экипаж «Порше» в составе Андре Лоттерера, Нила Яни и Ника Тэнди показал лучшее время в квалификации на этапе WEC в Спа в классе LMP1. Второе место досталось экипажу «Тойоты» в составе Камуи Кобаяши, Майку Конвею и Хосе Марии Лопесу.

Тройку лидеров замкнул ещё один экипаж «Тойоты» в лице Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы.

Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Линна стала победителем в классе LMP2. Пилот «Манора» Виталий Петров разбил машину.

WEC. Спа. Квалификация

1. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше»)

2. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота»)

3. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)

4. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)

5. (LMP2 — 1). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв»)

6. (LMP2 — 2). Дюма/Менезес/Рао («Альпин»)

7. (LMP2 — 3). Грейвз/Хирши/Вернь («Орека»).