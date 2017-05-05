Экклстоун ответил Кэри: не хочу, чтобы мой 40-летний труд был выброшен

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун ответил нынешнему главе Королевских гонок Чейзу Кэри, который обвинил первого в торможении развития самой престижной серии в последние годы.

«Причина, по которой я отвергал те или иные предложения о нововведениях, была в том, что либо эти идеи были не очень интересны, либо они не могли принести дохода. В отличие от Кэри, я не мог себе позволить заниматься краткосрочным проектом, и это то, почему я ему немного завидую.

Я управлял проектом как исполнительный директор и старался сделать так, чтобы цена активов выросла, в конечном итоге так и получилось. Что касается этих не имеющих смысла обвинений о том, что я управлял по принципу «разделяй и властвуй», то эта история была много лет назад, в последние годы мы все очень сблизились.

Сейчас всё заключается лишь в том, правы новые владельцы или нет. Может быть, я что-то упустил, и я надеюсь, что новшества будут двигать Формулу-1 вперёд. Но я не хочу видеть, что то, над чем я работал 40 лет, будет выброшено. Я хочу видеть Формулу-1 чем-то фантастическим и понимать, что я приложил к этому руку", — приводит слова Экклстоуна Independent.