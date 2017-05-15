Кэри: Формула-1 не будет пересматривать контракт с «Сильверстоуном»

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что серия не станет менять договор с «Сильверстоуном» на проведение Гран-при Великобритании. Ранее сообщалось, что организаторы могут отказаться от проведения этапа из-за финансовых трудностей.

«Мы не будем пересматривать контракт. Мы ценим „Сильверстоун“ и хотим, чтобы гонка была успешной, будем работать над достижением этой цели. Но мы не станем менять соглашения, заключённые ранее двумя сторонами по доброй воле. „Сильверстоун“ получил прибыль в прошлом году», — приводит слова Кэри Daily Mail.