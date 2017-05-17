Кэри: эпизод с юным болельщиком «Феррари» показывает большую свободу команд

Босс Формулы-1 Чейз Кэри считает, что эпизод с юным болельщиком Кими Райкконена на Гран-при Испании свидетельствует о том, что команды Ф-1 имеют больше свободы с приходом новых владельцев.

В Барселоне шестилетний болельщик финского гонщика Томас Даниэль был пойман телеоператорами, когда расплакался после схода Райкконена на первом круге гонки. Трогательный момент был подхвачен многими вещателями, а также разошёлся в соцсетях. «Феррари» дала задание своему представителю отыскать Томаса и его родителей на трибунах и пригласить их в паддок для встречи с чемпионом мира 2007 года.

«Мы получили все эти публикации в прессе по поводу маленького мальчика, который был расстроен. И «Феррари» сделали это самостоятельно, имея ту степень свободы, какой у них не было год назад. Я не говорил им отыскать этого мальчика, они сами его нашли, подумав, что это будет особенный момент. И так и произошло», — цитирует Кэри F1i.