Вандорн: мне просто было некуда ехать в первом повороте

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал сход на Гран-при Монако. В борьбе с Серхио Пересом за десятое место бельгиец не вписался в первый поворот и врезался в отбойник.

«Досадно, что мы не набрали очков в этот уик-энд. Думаю, все мы надеялись получить чуть больше. Ближе к концу гонки я знал, что будет сложно на рестарте. Всегда трудно прогреть „суперсофт“, а мы знали, что не сможем ответить на пит-стопы Серхио и Фелипе, которые перешли во время сейфти-кара на „ультрасофт“. Для нас такого варианта не было: когда ты внутри топ-10, то должен сохранять позицию. Было трудно прогреть шины и тормоза, и мне просто было некуда ехать в первом повороте, к сожалению.

В общем, это не тот результат, которого мы хотели, но из Монако всё ещё можно извлечь позитивные моменты: может, нам всё ещё не хватает общей скорости, но по ходу уик-энда мы сделали полезные шаги вперёд. Впереди ещё много работы, но я сохраняю оптимизм", — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».