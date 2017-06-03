Лоренсо: если завершу Гран-при Италии на подиуме, то буду доволен

Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Италии, по итогам которой испанцу удалось показать седьмое время.

«Если сегодняшнее выступление даст мне возможность завершить гонку на подиуме, то я буду доволен. Если я не попаду в топ-3, но не сильно отстану от победителя, то также буду рад.

По каким-то причинам я недостаточно быстр на этой трассе. Сегодня я себя чувствовал более комфортно, но всё равно мне чего-то не хватало, чтобы раскрыть весь потенциал байка", — приводит слова Лоренсо Motorsport.