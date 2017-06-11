Миккельсен заменит Мика в составе «Ситроена» на Ралли Польши

Гонщик «Ситроена» Крис Мик не выступит в составе команды на Ралли Польши WRC, сообщает Autosport. Команда попросила Мика пропустить этап, чтобы освободить машину для новичка «Ситроена» Андреаса Миккельсена. На прошедшем в этот уик-энд Ралли Италии Мик в очередной раз попал в аварию, после чего в «Ситроене» решили, что гонщику лучше взять паузу. В то же время Миккельсен получит шанс лучше адаптироваться к новой для себя технике. В Италии Андреас занял восьмое место.

«После серии разочаровывающих результатов мы попросили Криса Мика сделать шаг назад перед следующим ралли. Крис согласился, что так будет в интересах команды, и мы хотели бы поблагодарить его за понимание. Эта пауза даст ему шанс перезарядить батарейки и избавиться от части давления перед подготовкой к Ралли Финляндии. Он выиграл там в прошлом году, так что мы надеемся, что он вернётся сильнее», — отметил глава «Ситроена» Ив Маттон.

В нынешнем сезоне WRC Мик набрал 27 очков, 25 из них за победу на Ралли Мексики.