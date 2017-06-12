Окон: я мог оказаться на подиуме, но моё время ещё придёт

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон уверен, что попал бы на подиум Гран-при Канады, если бы напарник Серхио Перес пропустил его вперёд. Перес и Окон долгое время ехали сразу позади Даниэля Риккардо, который в итоге стал третьим. Перес не мог пройти австралийца, но Окона вперёд не пропускал.

«Гонка была отличная, но жаль, что я не получил шанса пройти Риккардо. Думаю, темпа мне хватало с запасом, так что я мог оказаться на подиуме. Временами так бывает в гонках. Мы должны обсудить произошедшее. Моё время ещё придёт», — приводит слова Окона Crash.