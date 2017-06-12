Фернли: «Форс Индия» позволила Окону и Пересу бороться

Руководитель «Форс Индия» Боб Фернли заявил, что на Гран-при Канады команда решила дать Эстебану Окону и Серхио Пересу свободно бороться. Отметим, что по ходу гонки Переса по радио просили пропустить Окона, но он отказался.

«Борьба между Эстебаном и Серхио стала одной из историй этой гонки. Это показывает, насколько они близки по силе. Наши машины явно были быстрее „Ред Булл“ Риккардо, но обгонять в Монреале непросто, так что мы всю гонку ехали по его следам.

После пит-стопа Эстебан оказался сразу позади Серхио и имел преимущество в темпе благодаря свежим шинам. Мы рассмотрели вариант с обменом позициями, но в итоге позволили им бороться. Они обращались друг с другом жёстко, но честно", — цитирует Фернли GP Update.