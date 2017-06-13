Перес: приказа пропустить Окона не было, между мной и ним всё в порядке

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес заявил, что команда не требовала от него пропустить Эстебана Окона вперёд на Гран-при Канады.

«Проблема в том, что такие истории создаёт пресса. Я никогда не оспаривал приказов. Мы только обсуждали, пропускать ли мне Окона. Но я повысил скорость и приблизился к Риккардо, на этом разговор был окончен. Я никогда не игнорировал команду. Я здесь, чтобы добиваться лучшего результата для „Форс Индия“, и если получу приказ — выполню его. Но приказа не было.

Между мной и Оконом всё в порядке. Все в команде чувствуют хорошую атмосферу, особенно после прекрасного результата в этот уик-энд", — приводит слова Переса Autosport.