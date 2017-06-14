WRC: «Тойота» приняла решение оставить Лаппи до конца сезона-2017

Руководитель команды «Тойота» Томми Мякинен заявил о решении оставить Эсапекку Лаппи до конца сезона-2017 в WRC. Лаппи дебютировал в «Тойоте» на Ралли Португалии в прошлом месяце, когда была выставлена третья машина Yaris WRC. В минувший уик-энд на Ралли Сардинии финн занял четвёртое место.



«Я удивлён тем, насколько Лаппи был быстр. Обычно требуется год или два на обучение в WRC, однако он чувствовал себя комфортно сразу же. У него огромный потенциал, и я думаю, что осталось не так много времени до того, как мы увидим его на подиуме», — цитирует Мякинена Autosport.