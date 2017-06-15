Вольф: в будущем Окон станет суперзвездой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что участник молодёжной программы его команды и нынешний гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон в будущем станет топ-пилотом.

«Форс Индия» могла набрать гораздо больше очков. Эстебан провёл отличную гонку. По-настоящему фантастическую для первого сезона. Он прибавляет так, как и должен, и в будущем станет суперзвездой", — приводит слова Вольфа ESPN.

На минувшем Гран-при Канады Окон финишировал шестым, долгое время претендовал на подиум и на финише менее секунды проиграл своему напарнику Серхио Пересу.