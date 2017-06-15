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Мякинен: «Тойота» не исключает шанса на завоевание титула в первый сезон в WRC

15 июня 2017, четверг. 17:37. Авто

Глава «Тойоты» в WRC Томми Мякинен считает, что его команда может стать чемпионом в первый же сезон в серии. После семи этапов «Тойота» идёт третьей, отставая от лидеров из «М-Спорт» на 91 очко.

«Случиться может всякое, мы не исключаем возможности завоевания титула в первый же сезон, однако говорить об этом пока было бы преждевременно. Мы полностью новая команда с абсолютно новым автомобилем, но нам уже удалось выиграть одну гонку. Это WRC, где ничего нельзя загадывать наперёд. «Фольксваген» покинул чемпионат мира по классическому ралли, но это вовсе не означает, что «Ситроен», «Хёндэ» и «Форд» не являются сильными соперниками. Четыре первых гонки 2017 года выиграли четыре разных пилота, представляющих четыре разных марки, — уровень конкуренции очень высок!» — приводит слова Мякинена корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Полностью материал о «Тойоте» читайте на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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