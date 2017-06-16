Масса: быть может, Алонсо лучше покинуть Ф-1

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что гонщику «Макларена» Фернандо Алонсо, возможно, следует покинуть Формулу-1, если он не получает прежнего удовольствия от гонок.



«Фернандо жалуется на Ф-1, потому что у него нет хорошей машины. Ф-1 такая же, как и в 80-е годы. Но я думаю, если вы не очень хорошо проводите время, то лучше уйти. Кажется, сейчас ему не очень всё нравится, так что, быть может, всё так и будет. Быть может, он перейдёт в другую команду или же примет другой вызов за пределами Ф-1.



Теперь с Liberty (новым владельцем серии. — Прим. «Чемпионата») мы движемся в верном направлении, чтобы быть более привлекательным чемпионатом для людей. Но с нынешними автомобилями мы ещё не можем изменить ситуацию, потому что отставание других от «Мерседеса» и «Феррари» ещё слишком велико. Маленьким командам следует предоставить больше возможностей, но до тех пор, пока не будет подписан новый Договор согласия в 2020 году, это будет невозможно», — цитирует Массу El Confidencial.