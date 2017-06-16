«Форс Индия»: возможно, в Канаде стоило прибегнуть к командной тактике

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли признаёт, что, возможно, следовало прибегнуть к командной тактике на Гран-при Канады. В Монреале Серхио Перес на стал пропускать Эстебана Окона, ехавшего на более свежей резине, чтобы тот попытался догнать пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо. После дискуссии по радио команда не стала настаивать на том, чтобы Перес уступил.



«Задним числом хорошо давать оценки, имея на руках больше информации. Что сделал бы я, так это, возможно, поменял бы их позициями раньше, сразу после того как «Феррари» провела пит-стоп. Сделай мы это, и было бы легче.



Тогда была бы возможность прогреть резину, не имея никакой опасности позади. И если бы это не сработало, то всегда оставалась возможность вернуть пилотам прежние позиции. Но мы не сделали этого, мы начали дискутировать, а потом было уже поздно», — цитирует Фернли Autosport.