Перес: у меня могли быть шансы на победу

Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес считает, что мог побороться за победу на Гран-при Азербайджана, если бы не столкновение с Эстебаном Оконом.

«Обидно вот так сходить в такой гонке, ведь у нас могли быть шансы на победу. Команда прекрасно работала и заслужила куда большего, чем разрушенная гонка в таких условиях. Нам надо обсудить всё в команде, чтобы подобного не повторилось.

Пилоты — часть команды, которая гораздо больше них. И мы ответственны за наилучший результат. Тем более учитывая, чего мы могли сегодня добиться", — цитирует Переса пресс-служба команды.