Феттель может получить дополнительный штраф за инцидент на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1, может получить дополнительное наказание за инцидент в Баку на гонке Гран-при Азербайджана.

Тогда немец попытался отомстить Хэмилтону за опасный манёвр во время пребывания на трассе сейфти-кара и, поравнявшись с британцем, ударил машину того сбоку. После этого Феттель получил десятисекундное наказание на пит-лейне.

Теперь же, по сообщениям портала Auto Motor und Sport, в ФИА намерены провести дополнительное разбирательство по этому делу, что может стоить Феттелю штрафных санкций.

Отметим, что в пассиве немца уже есть 10 штрафных баллов, и в случае получения ещё двух лидер общего зачёта рискует пропустить одну гонку чемпионата.