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Феттель может получить дополнительный штраф за инцидент на Гран-при Азербайджана

27 июня 2017, вторник. 18:36. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1, может получить дополнительное наказание за инцидент в Баку на гонке Гран-при Азербайджана.

Тогда немец попытался отомстить Хэмилтону за опасный манёвр во время пребывания на трассе сейфти-кара и, поравнявшись с британцем, ударил машину того сбоку. После этого Феттель получил десятисекундное наказание на пит-лейне.

Теперь же, по сообщениям портала Auto Motor und Sport, в ФИА намерены провести дополнительное разбирательство по этому делу, что может стоить Феттелю штрафных санкций.

Отметим, что в пассиве немца уже есть 10 штрафных баллов, и в случае получения ещё двух лидер общего зачёта рискует пропустить одну гонку чемпионата.

Феттель: если меня наказали, то и Хэмилтона должны были
Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
27 июня 2017, вторник
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