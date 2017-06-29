Масса: цель — завершить чемпионат на седьмом месте

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса рассказал о своих целях на текущий чемпионат, заявив, что надеется завершить его сразу за пилотами лидирующей тройки команд.

«Конечно, я надеюсь на большее, чем на 10-е место. Цель — завершить сезон сразу вслед за пилотами лидирующего трио команд. Это будет тяжело. Если бы мне удалось показать лучший результат на тех гонках, где у меня не сложилось, то сейчас у меня были бы хорошие шансы на седьмое место», — приводит слова бразильца официальный сайт Формулы-1.

После восьми этапов чемпионата Фелипе Масса занимает в общем зачёте 10-е место, имея в своём активе 20 очков. На седьмой строчке расположился пилот «Форс Индия» Серхио Перес — 44 очка.