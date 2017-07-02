Риккардо: жду хорошего шницеля в Австрии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Австрии Формулы-1. Этап пройдёт с 7 по 9 июля.

«Знаю, что разговор всегда переходит на еду. Но я по-настоящему жду хорошего шницеля! О, я обожаю шницель со свежим лимоном и клюквенным джемом. Он так хорош.

На Гран-при Австрии мы чувствуем всю гостеприимность «Ред Булл». Ощущаешь себя частью большой семьи спортсменов. Мы всегда творим что-то безумное на трассе. Надевать гоночные костюмы ледерхозе — это нечто особенное!" — приводит слова Риккардо F1i.