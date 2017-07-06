ФИА пригласила Хэмилтона и Феттеля на одну пресс-конференцию в Австрии

Стали известны участники пресс-конференций Гран-при Австрии. В этом году ФИА разделила четверговые пресс-конференции на две части. В Австрии на первую четверговую конференцию ФИА приняла решение пригласить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, между которыми произошёл инцидент по ходу гонки в Баку. Компанию им составит гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен. Вторая пресс-конференция, запланированная на 6 июля, пройдёт с участием Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Фелипе Массы («Уильямс») и Карлоса Сайнса-младшего («Торо Россо»).



В пятницу, 7 июля, на вопросы журналистов ответят представители команд, среди которых будут: Маурицио Арривабене («Феррари»), Тото Вольф («Мерседес»), Марио Изола («Пирелли»), Франц Тост («Торо Россо»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), а также представитель «Заубера», имя которого пока не называется.



В субботу и воскресенье по традиции состоятся пресс-конференции с участием тройки лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.