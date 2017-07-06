Окон: мы с Пересом виноваты поровну, я не буду менять подход

Гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон отверг слова своего напарника Серхио Переса о необходимости изменить подход к гонкам. По мнению Окона, они с мексиканцем в равной мере виновны в столкновении на Гран-при Азербайджана.

«Не стану вдаваться в подробности, но были вещи, которые он сделал неправильно, а были те, в которых неправ я. Так что это гоночный инцидент, в котором мы виноваты поровну. Я более чем в 40 гонках подряд на одноместных болидах добираюсь до финиша, я чемпион европейской Формулы-3, чемпион GP3 и не думаю, что мне не хватает опыта в борьбе колесо в колесо.

Я не стану менять свой подход, он хорошо работает с начала сезона. Единственное, что мы изменим, — станем бороться осторожнее. Но продолжим борьбу — у нас будет большая схватка до конца года. Мы оба виноваты, но я позабочусь, чтобы такое не повторялось", — цитирует Окона Motorsport Week.