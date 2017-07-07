Хорнер: не знаю, что себе надумал Сайнс, но он останется в «Торо Россо»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал высказывание испанского гонщика «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего, назвавшего маловероятным вариант с продолжением выступлений за младшую команду «Ред Булл» в 2018 году.



«Он находится на контракте. Мы воспользуемся опцией в его соглашении, потому что у него есть контрактные обязательства. У нас права на него на следующий год и на последующий за ним год. Так что он будет в «Торо Россо» в следующем году.



Я не знаю, где он думает оказаться. Контракты ясны. Вам следует помнить, что он оказался в Формуле-1 только потому, что «Ред Булл» инвестировал в него в его юные годы. Давать такие комментарии — это немного непорядочно с его стороны», — цитирует Хорнера Sky Sports.

Сайнс-младший: маловероятно, что я останусь в «Торо Россо» на 2018 год