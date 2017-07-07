Окон: завтра могу прибавить

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Австрии, отметив, что, невзирая на неплохой день, у него ещё остаются возможности прогрессировать и завтра.

«Хороший день для меня без каких-либо проблем. Мы прибавляли в скорости с каждым кругом, но мы всё ещё можем прогрессировать. Знаю, что завтра и я, и машина можем прибавить. Результаты очень плотные, и разрывы маленькие, так что сегодня ночью нам нужно провести хорошую работу. Это будет очень важно», — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индия».