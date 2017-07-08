Окон: у Переса ситуация «сейчас или никогда»

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон считает, что резкие слова Серхио Переса в его адрес вызваны высоким давлением, которое оказывается на мексиканца в нынешнем сезоне.

«Мы нормально разговариваем, здороваемся, как и должно быть в команде. Я не стану отвечать ему, ведь команда признала инцидент равноценным. Это нормально, когда два пилота в команде по-настоящему стремятся к результату. Он в решающей фазе карьеры — у него ситуация «сейчас или никогда». А на меня такого давления нет», — приводит слова Окона RMC Sport.