Окон: думаю, что мог завершить квалификацию на пару мест выше

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон считает, что на квалификации Гран-при Австрии мог претендовать и на лучший результат. По итогам субботы гонщик завоевал девятое место.

«Я не полностью доволен девятым местом, но это хорошая стартовая позиция. Свой лучший круг я сделал уже на изношенных шинах и не смог завершить попытку на свежей резине. Я чувствовал, что мог завершить квалификацию на пару мест выше.

Но таковы гонки, надо ловить свой шанс, когда он есть. Нам нужно изучить, есть ли что-то, что мы можем сделать лучше. Но я настроен оптимистично. Мы прогрессировали на протяжении уик-энда. И ощущения, которые я испытываю в болиде, лучше тех, что были на практике. Мне нравится эта трасса, где можно обгонять. Так что надеюсь, завтра мы сможем завоевать тут неплохие очки", — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индия».