Окон: попробую обойти Хэмилтона

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от гонки Гран-при Австрии, отметив, что соседство на стартовой решётке с Льюисом Хэмилтоном побудит его бросить вызов трёхкратному чемпиону мира.

«Старт недалеко от Переса заставит нас с ним быть более аккуратными. Но мы будем сражаться честно, команда позволила нам бороться. Нам просто нужно избежать контакта, это просто. Оба мы будем аккуратны, не только я один.

Что касается Хэмилтона, если я обойду его на первом круге — хорошо. Если нет, я попробую ехать с ним и обогнать его и несколько впереди идущих болидов. Возможности для этого будут», — приводит слова Окона Motorsport.