Вольф: чтобы быть готовым к «Мерседесу», Окону нужно ещё пару лет

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз опроверг слухи о заинтересованности команды в услугах пилота «Форс Индия» Эстебана Окона, отметив, что для такого уровня ему всё ещё не хватает опыта.

«Он очень впечатляет, но ему всё ещё нужно пару лет. Он очень молод, ему всего 20 лет. Мы не можем допустить ему учиться в „Мерседесе“. Все эти столкновения с партнёром, потери элементов болида надо пройти.

У него яркое будущее, но при нынешнем положении вещей опыт — очень важный фактор для нас», — приводит слова Вольфа NBC Sports.