Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вольф: чтобы быть готовым к «Мерседесу», Окону нужно ещё пару лет

9 июля 2017, воскресенье. 14:52. Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз опроверг слухи о заинтересованности команды в услугах пилота «Форс Индия» Эстебана Окона, отметив, что для такого уровня ему всё ещё не хватает опыта.

«Он очень впечатляет, но ему всё ещё нужно пару лет. Он очень молод, ему всего 20 лет. Мы не можем допустить ему учиться в „Мерседесе“. Все эти столкновения с партнёром, потери элементов болида надо пройти.

У него яркое будущее, но при нынешнем положении вещей опыт — очень важный фактор для нас», — приводит слова Вольфа NBC Sports.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мерседес Форс Индия Тото Вольф Эстебан Окон
Новости. Авто
9 июля 2017, воскресенье
16:00 Алонсо: машина сзади ехала слишком быстро и ударила меня
15:11 Маркьонне: интерес Алонсо к «Феррари» может стать взаимным
14:52 Вольф: чтобы быть готовым к «Мерседесу», Окону нужно ещё пару лет
14:16 Маркелов: гонка получилась очень сильной, спасибо команде за машину
13:57 Окон: попробую обойти Хэмилтона
13:22 В Формуле-1 может появиться ещё одна команда из Италии
12:36 Цареградцев: автодром в Сочи крут, жаль, что он не принимает дрифт, кроме РДС
12:16 Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Австрии
11:26 Вольф: второй поул в сезоне — хорошая награда для Боттаса
11:07 Сайнс: «Торо Россо» устранил проблемы минувших этапов
11:00 Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:23 В «Хонде» ещё не определились с тем, где Алонсо получит штраф в 10 позиций
10:00 Чивчян: не могу сказать, что в Сочи всё сложилось идеально
09:53 Хюлькенберг – о переходе в «Рено»: я всё сделал правильно
09:30 Mitjet Series Russia выступит гонкой поддержки на российском этапе DTM
09:16 Боттас: я готов к победе
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Австрии
00:59 Лоу: «Уильямс» сразу оказался медленным в Австрии, и мы не знаем почему
00:38 Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway
00:24 Перес: это одна из лучших квалификаций за всю мою карьеру
00:23 Шибалов: трассу разбили так, что машина ехала будто по снегу в заносе
00:00 Маркелов: сделаю всё, чтобы использовать старт с поул-позишн
8 июля 2017, суббота
23:51 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Айове, Алёшин — шестой
23:49 Георгий Чивчян стал победителем 4-го этапа РДС-2017
23:11 Верляйн будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Австрии
22:46 Булье: завтра есть реальный шанс заработать очки
21:49 Грожан: второй раз в сезоне чувствую, что шины работают хорошо
21:36 Окон: думаю, что мог завершить квалификацию на пару мест выше
21:21 Стролл: «Уильямс» просто не прибавил после пятницы
21:21 Хюлькенберг: проехал отличный круг, но гонка будет сложная
21:09 Магнуссен: очень не повезло, что сломалась задняя подвеска, был хороший темп
20:46 Тодт объяснил логику наказания Феттеля в Баку
20:36 Лёб и Коломы лидируют после первого этапа «Шёлкового пути»
20:29 На болидах «Ред Булл» и Хюлькенберга заменили генераторы MGU-H
19:20 Райкконен: кое-что изменили перед квалификацией, машина хороша
19:15 Ки: к сожалению, Квят не собрал круг, хоть и был способен попасть в 3-й сегмент
18:33 Сайнс: завтра нужно воспользоваться шансом и набрать очки
18:32 Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд
18:20 Алонсо: с правильной стратегией «Макларен» может в итоге набрать очки
18:17 Масса: «Уильямсу» очень трудно было выжать из машины лучший круг
18:16 Перес: думаю, в гонке «Форс Индия» будет даже быстрее
17:45 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Австрии, Маркелов — восьмой
17:36 Хэмилтон: вряд ли возможно повторение гонки Гран-при Австрии 2014 года
17:07 Риккардо: не думаю, что всё будет легко, Хэмилтон будет прорываться с 8-го места
16:45 Ферстаппен: при хорошей стратегии произойти может всё, что угодно
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017