Масса: нельзя праздновать девятое место, но гонка вышла фантастической

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса доволен прорывом с 17-го на девятое место на Гран-при Австрии.

«Конечно, праздновать девятое место нельзя, но при старте с 17-го места гонка вышла фантастической. Я хорошо стартовал, справился с проблемами в первом повороте и обгонял соперников.

Первый круг был фантастическим. Темп был высок в сравнении с квалификацией. Нам надо разобраться с этим, чтобы больше не стартовать с таких позиций, как сегодня.

Жаль, что в конце гонки не удалось пройти Окона. Я сильно терял в сцеплении в скоростных поворотах позади него, и он был быстр на прямых. Я очень доволен гонкой и рад, что обе машины попали в очки", — цитирует Массу пресс-служба команды.