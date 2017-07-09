Окон: мне кажется, касательно стратегии «Форс Индия» пошла неверным путём

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австрии, где он стал восьмым.



«Я доволен очками, которые мы сегодня заработали, команда сильно провела гонку. Я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций. Я был впереди Льюиса, но в третьем повороте меня выдавили, я вынужден был притормозить и потерял скорость. А потом мне оставалось лишь опустить голову и сосредоточиться на своём времени на круге.



Мне кажется, касательно стратегии мы пошли неверным путём, потому что я проиграл много времени Массе после пит-стопа, и нам нужно было пересмотреть всё и подумать, можно ли что-то сделать иначе. Это был не самый лёгкий уик-энд, но мы работали упорно, и вполне удовлетворительно уехать домой с хорошими очками, даже несмотря на то что дела шли не так, как надо. Думаю, мы показали свою силу, как команда», — отметил Окон для пресс-релиза «Форс Индия».