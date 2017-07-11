Окон: проходить «Сильверстоун» за рулём новых болидов будет особенно здорово

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Великобритании.



«Я очень рад возможности провести свой первый Гран-при Великобритании. «Сильверстоун» имеет особую атмосферу, всегда есть большая армия болельщиков, которая приходит, чтобы показать свою поддержку и насладиться одной из лучших гонок сезона.



Я не могу дождаться гонок. Трасса великолепна, мне нравится сочетание скоростных поворотов, особенно Maggots и Becketts. Эти углы потрясающие. Проходить их на автомобилях 2017 года будет особенно здорово.

Штаб-квартира нашей команды находится через дорогу, поэтому эта гонка для нас особенная. Это домашняя гонка и возможность увидеть всех, кто работает на заводе на протяжении всего года», — цитирует Окона пресс-служба команды.