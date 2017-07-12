Масса: обычно «Уильямс» хорошо работает в Сильверстоуне

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал комментарий в преддверии Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдёт 14—16 июля в Сильверстоуне.

«Гонка в Сильверстоуне всегда очень важна. Это домашний Гран-при для команды, и понимаем его важность, особенно в год сорокалетия. Надеюсь, мы проведём восхитительную гонку и добьёмся великолепного результата, чтобы сделать празднование ещё лучше.

Сама по себе трасса очень приятна. Там много скоростных поворотов, и обычно наша машина там хороша", — цитирует Массу пресс-служба команды.