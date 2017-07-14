Масса рад, что у «Уильямса» нет проблем, мешавших команде в Австрии

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал восьмой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Великобритании. По словам бразильца, у команды не повторились проблемы, преследовавшие её во время предыдущего этапа в Австрии, когда результаты «Уильямса» в пятницу и субботу были очень слабыми.

«Это была нормальная пятница — никаких таких проблем, какие имелись в Австрии. Всё работало нормально, и я был доволен балансом автомобиля. Мы смогли заставить шины работать на первом же круге, все ощущения от машины были нормальными. Чувствуется, что машина конкурентоспособна — так, как и должна быть. В целом это была хорошая пятница», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».