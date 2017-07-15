Масса: останусь на 2018 год, если этого захочет «Уильямс»

36-летний пилот «Уильямса» Фелипе Масса готов продолжить карьеру в Формуле-1 в следующем сезоне. Бразилец завершил карьеру в конце прошлого сезона, но после ухода Валттери Боттас «Уильямс» убедил его вернуться.

«Сейчас я не вижу причин, по которым меня не должно быть в Формуле-1 в следующем году. Мне нравятся новые машины, и я хорошо справляюсь. Если „Уильямс“ хочет, чтобы я остался— я останусь. Но, конечно, нельзя быть ни в чём уверенным, пока не подписан контракт. Если правильной машины у меня не будет, я завершу карьеру», — приводит слова Массы Paddock Talk.