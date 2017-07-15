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Окон: в первом сегменте пошёл на просчитанный риск и не прогадал

15 июля 2017, суббота. 20:07. Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал квалификацию Гран-при Великобритании, по итогам которой он показал восьмое время.

«Очень сложная квалификация, так что я очень рад завершить её на восьмом месте. Мы решили провести очень поздний пит-стоп в Q1, чтобы переобуться в слики. Это был просчитанный риск, и решение было принято в последнем повороте. У меня был один круг, чтобы улучшить время, и я оказался заблокированным Эрикссоном, однако всё-таки смог улучшить результат.

Во втором сегменте досталось моим тормозам, и во время второй попытки я потерял радиосвязь с командой. Я ехал в одиночестве, и мне приходилось смотреть на пит-борд, как в старые добрые времена. Завтра буду седьмым на стартовой решётке (из-за штрафа Валттери Боттаса, который потеряет пять мест на старте). Это неплохая стартовая позиция, особенно с учётом всего, что произошло по ходу квалификации. Условия могут быть очень непредсказуемыми, как сегодня, и, если будет дождь, всякое может случиться. Сегодня мы были сильны, и, уверен, завтра может быть то же самое», — приводит слова Окона пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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