Масса: очень расстроен сегодняшней квалификацией

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса не скрывает разочарования 15-м местом в квалификации Гран-при Великобритании.



«Очень разочарован квалификацией. Когда вы каждый раз сражаетесь за место в топ-10 в каждой сессии, а затем вдруг завершаете квалификацию на 15-м месте, это расстраивает. Не знаю, мог ли я побороться за место в Q3, но сегодня я попал в большой трафик на последнем комплекте шин. После выезда на трассу я проехал почти целый круг «на буксире» позади «Торо Россо». Без этого трафика я мог проехать чистый круг, с лучшим временем. Я разочарован, но завтра мы будем сражаться», — цитирует Массу пресс-служба команды.