Маллья: ещё один вариант нового названия для «Форс Индия» — «Форс Рейсинг»

Владелец «Форс Индия» Виджай Маллья рассказал, что пока не принято окончательное решение о новом названии для команды, и сообщил, какой вариант ещё рассматривается наряду с предложенным ранее «Форс 1».



«Изменение названия команды должно быть явлением редким, поэтому, вне зависимости от решения, новое название должно использоваться по крайней мере на протяжении последующих 10 лет. Мы обсудили ситуацию внутри команды и предложили вариант названия «Форс 1». Мы проверили, не занято ли такое название, и немедленно зарегистрировали его. Однако решение всё ещё находится на стадии рассмотрения, поскольку есть и новый вариант — «Форс Рейсинг». Мы ведём переговоры со спонсорами, поэтому тщательно всё обдумываем», — цитирует Маллью F1Today.

Маллья: «Форс Индия» выбрала варианты нового названия