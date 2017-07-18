Мардеев: было много извилистых отрезков, был риск пробить колеса

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как для него сложился десятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь». На нём россиянин показал пятое время, а в общем зачёте занимает третью позицию чуть впереди Мартина Коломы.

«Сегодня было много извилистых отрезков, местами был риск пробить колёса. Ехали аккуратно, потому что понимали, что ещё много песков впереди. Главным было не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций, будь то навигация или прокол», — приводит слова Мардеева пресс-служба «Шёлкового пути».