Лука Гьотто примет участие в тестах Ф-1 в Венгрии с командой «Уильямс»

Команда Формулы-1 «Уильямс» в официальном пресс-релизе подтвердила участие молодого пилота Луки Гьотто в тестах на «Хунгароринге», запланированных после Гран-при Венгрии. 22-летний итальянский гонщик на предстоящих тестах составит компанию боевому пилоту «Уильямса» Фелипе Массе.



В настоящее время Гьотто выступает в Формуле-2, где удерживает пятое место в личном зачёте.



В 2015 году молодой итальянец добился пяти побед в серии GP3, установив рекорд по количеству поул-позиций и самым быстрым кругам в сезоне, и уступил титул Эстебану Окону в финальной гонке сезона.