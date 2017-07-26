Масса: «Хунгароринг» — знаковая трасса для меня

Бразильский гонщик «Уильямса» Фелипе Масса дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Венгрии, после которого команды Формулы-1 уйдут на летний перерыв.



«Всегда было приятно гоняться в Венгрии. Это знаковое место для меня. Из-за болельщиков и всего, что связано с аварией, в которую я попал на этой трассе.



Я ощущаю большую поддержку со стороны людей на этой трассе. Мне нравится это место, так что мне всегда очень приятно возвращаться в Будапешт», — приводит слова Массы пресс-служба британской команды.