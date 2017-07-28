В «Хонде» не опровергли возможность контракта с «Торо Россо»

Генеральный менеджер «Хонды» Масахи Ямамото подтвердил, что после аннулирования контракта с «Заубером» японцы всё ещё надеются договориться о поставках двигателей ещё одной команде Формулы-1 помимо «Макларена». Ранее уже появлялась информация, что такой конюшней может стать «Торо Россо». В самой «Хонде» предпочитают не называть потенциальных клиентов, но подтверждают, что переговоры ведутся.

«Мы общаемся с командами — за исключением таких заводских, как „Феррари“ и „Мерседес“, чтобы посмотреть, есть ли возможность заключить клиентскую сделку. Будет нелегко успеть к следующему году, но мы ещё ищем возможность для этого. Если у нас не будет клиентской команды, то мы хотим продолжить с „Маклареном“, а затем вдобавок к нему получить команду-клиента в 2019-м», — приводит слова Ямамото F1i.