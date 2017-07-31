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Вьетнам может заменить в календаре Гран-при Малайзии

31 июля 2017, понедельник. 15:12. Авто

Руководство Формулы-1 рассматривает вариант проведения этапа чемпионата мира во Вьетнаме, в городе Хошимин, сообщает The Sun.

Переговоры о возможности организации гонки во Вьетнаме находятся на ранней стадии, но несколько крупных спонсоров, в том числе и Heineken, уже готовы поддержать эту идею. Предполагается, что Гран-при Вьетнама может заменить в календаре Формулы-1 Гран-при Малайзии, который в этом году примет этап чемпионата в последний раз.

Ранее экс-глава Ф-1 Берни Экклстоун сообщал, что отклонил предложение из Вьетнама, так как в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже есть достаточно этапов, а сама страна не имеет гоночных традиций. Тем не менее с исключением из календаря Гран-при Малайзии вероятность подписания контракта с вьетнамской стороной повышается.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Теги
Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
31 июля 2017, понедельник
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