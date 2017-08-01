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Эллисон: «Мерседес» расстроен результатом в Венгрии, но горд собой

1 августа 2017, вторник. 10:25. Авто

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон гордится выступлением команды в Венгрии, несмотря на то что побороться за победу не удалось. По ходу гонки Льюис Хэмилтон попросил своего напарника Валттери Боттаса пропустить его, чтобы попытаться настичь гонщиков «Феррари», но когда ему не удалось это сделать, вернул позицию немцу перед самым финишем.

«Мы бы предпочли отправиться на летний перерыв с таким результатом, какого добились в Сильверстоуне. Однако эта гонка (в Венгрии) по-своему продемонстрировала замечательные моменты, связанные с командой.

Наши пилоты продемонстрировали высокую степень уважения друг к другу, они оба имели возможность атаковать «Феррари», а затем поменялись позициями под сильным прессингом. Это было чрезвычайно сложно и требовало высокого уровня доверия. Обменяться позициями столь профессиональным образом, с нависшей угрозой в лице преследующего Ферстаппена, который находился сразу позади Валттери, — это было здорово», — цитирует Эллисона F1technical.

Источник: F1Technical Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Валттери Боттас Джеймс Эллисон Льюис Хэмилтон
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