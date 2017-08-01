Перес — о столкновении с Оконом в Венгрии: не буду бить ему в лицо

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал небольшое столкновение с партнёром по команде Эстебаном Оконом на старте Гран-при Венгрии. Мексиканец дал понять, что инцидент исчерпан и он не намерен вступать в конфликт с французом.

«Команда общалась с Оконом после инцидента в Баку, и после этого разговоров уже не было, так как обсуждать нечего. Мы стараемся двигаться дальше и делать свою работу как можно лучше. У нас с Эстебаном всё в порядке, мы профессионалы, и я не собираюсь идти и бить ему в лицо.

Противостояние — это хорошо. Мы стараемся показывать максимум, развиваемся и становимся лучше", — приводит слова Переса Motorsport.