Янноне: я быстрее Виньялеса в «Сузуки»

Гонщик «Сузуки» Андреа Янноне утверждает, что не уступает в скорости своему предшественнику Маверику Виньялесу, ныне выступающему за «Ямаху».



«Я верю в этого производителя и этот бренд, и в перемены, это большая мотивация для меня. Это большой вызов, особенно сейчас, когда началась самая сложная часть чемпионата.



Мы не улучшились в некоторых областях, но теперь продвигаемся шаг за шагом. Я смотрю на прошлогодние данные и вижу, что не сильно отличаюсь от Маверика, отличия есть лишь в прохождении последней части входа в повороты.



Я пытался приспособиться, поскольку у Маверика не было проблем с работой передней шины, а у меня много проблем с этим. В большей части гонок я показываю более быстрые времена на круге, чем показывал Маверик в «Сузуки», — цитирует Янноне Bikesportnews.